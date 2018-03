Die Spanier geben Gas

So fährt er sich Was das Ansprechverhalten betrifft, entspricht die mit CNG gefütterte Maschine exakt dem des Benzinbetriebs. Weil der Ottomotor mit Benzin oder Erdgas betrieben werden kann, bleibt der 40-Liter-Benzintank beim Ibiza TGI erhalten, plus 13 Kilo fassenden Gastank, was die Reichweite auf fast 1200 Kilometer hochschraubt. Unterwegs schlägt sich der - im Vergleich zur konventionellen TSI-Version - fünf PS schwächere, aber 117 Kilo schwerere Erdgas-Ibiza wacker, sofern man die Drehzahl nicht zu weit absinken lässt. Mit mehr als 2000 Touren sollte die Kurbelwelle schon rotieren, dann liegen zuverlässig 160 Nm Drehmoment an. Und dann marschiert der Kleinwagen auch gut voran - bei typischer Dreizylinder-Tonkulisse.

Das kostet er Mit dem 66 kW/90 PS starken Einliter-Dreizylinder ist der Kleinwagen zum Grundpreis von 17.270 Euro erhältlich - das sind rund 2000 Euro mehr gegenüber dem reinen Benzin-Modell. Nach gut 50.000 Kilometern Laufleistung hat sich der Anschaffungspreis durch den günstigeren Kraftstoff amortisiert.

Für den ist er gemacht Wem es nichts ausmacht, dass es nur eine Leistungsstufe gibt, darf sich über ein günstiges Auto freuen.

Dieser Wagen wurde der Redaktion zu Testzwecken von Seat zur Verfügung gestellt.