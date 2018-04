Angetreten als Arbeiter der Liebe und mit stets gut gehüteten, in ihrer Weisheit kaum zu übertreffenden Geheimnissen in Sachen Liebe und Leben, die er in wohl dosierten Mengen seiner Anhängerschaft serviert, ist Christian Steiffen nicht mehr das verborgene Bernsteinzimmer der guten Musik, sondern vielmehr der Trophäenraum des Herzens.

Auf seinem aktuellen Meisterwerk "Ferien vom Rock'n Roll" begeistert der ewig 29-Jährige mit elf neuen Hits und asphaltiert sich selbst die Straße zum Pop-Olymp. Generell sei das Album "das Beste, das er seit dem Bestseller ,Arbeiter der Liebe‘ verfasst hat". Das sagen nicht nur seine treuen Anhänger, deren Anzahl exponentiell zu steigen scheint – nein, das sagt er auch selbst. Das passende musikalische Gewand, das die Worte des Poeten umschmeichelt, ohne dabei zu übertünchen, gibt Christian Steifen erneut vertrauensvoll in die Hände des "Original Haseland Orchesters".

Er ist und bleibt ein Phänomen: Jede Frau will ihn und jeder Mann will ihn auch. Kritikern begegnet er gewohnt souverän, denn er weiß, was er weiß – und am Ende muss auch der letzte von ihnen einsehen: Hier komponieren die dicksten Eier der Welt.