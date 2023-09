Serie der mensch und sein(e) tier(e) – eine besondere beziehung Die Alpaka-Stute Willow ist Sabine Blaser ans Herz gewachsen

So außergewöhnlich das Tier ist, an dem ihr Herz hängt, so außergewöhnlich ist der Lebenslauf der gebürtigen Bierbacherin. Die 57-jährige ist gelernte Fotografin. Nach der Wende zieht sie mit ihrem damaligen Freund nach Dresden, um eine Diskothek zu eröffnen. Das Heimweh plagt. Sie kehrt nach ein paar Jahren in ihr saarländisches Heimatdorf zurück und eröffnet ein Restaurant in Schwarzenacker. Nach zwei Jahren gibt sie es auf und arbeitet die nächsten zehn Jahre als Privatdetektivin. Das Detektivbüro geht insolvent und mit 43 schulte sie um auf Lagerlogistik. Seitdem arbeitet Sabine Blaser bei einer Zweibrücker Spedition.