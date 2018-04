Deutsche Männer mit knapper Auftaktniederlage

Die deutschen Curler sind mit einer knappen Niederlage gegen Topfavorit Schweden in die WM in Las Vegas gestartet. Das Team um Skip Alexander Baumann (Schwenningen) verlor gegen den Olympiazweiten um Niklas Edin 5:6. Am Sonntagnachmittag treten die Deutschen gegen Norwegen an. Erstmals schaffen bei einer WM sechs Mannschaften den Sprung in die Play-offs. Die beiden besten Teams sind direkt für das Halbfinale gesetzt, die weiteren vier Mannschaften spielen die beiden verbleibenden Plätze im Semifinale untereinander aus. Für die Spiele in Pyeongchang hatten sich sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen nicht qualifiziert.

(sid)