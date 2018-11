Was ist eigentlich schlecht an rechts? Seit vor 80 Jahren ein Österreicher Deutschland ins Unglück stürzte, dürfen wir Deutschen nicht mehr an uns selbst denken. Geht heute jemand auf die Straße für deutsche Rechte, aktivieren Populisten der Mitte und der Linken Kampftruppen, die Streit anfangen. Wehren sich die Angegriffenen, heißt es, die Ausschreitungen seien von den Rechten ausgegangen.