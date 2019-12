Gesund essen : Deutliche Kritik an künstlich hergestellten Fleisch-Imitaten

Deutliche Kritik an künstlich hergestellten Fleisch-Imitaten

Saarbrücken (ug) Der leitende Wissenschaftler des oben vorgestellten Eat-Lancet-Reports, der Empfehlungen für eine „optimale“ und nachhaltige Ernährung enthält, ist Professor Dr. Walter Willett von der amerikanischen Harvard-Universität.

Seit Beginn der 1990er Jahre ist er ein vehementer Verfechter streng vegetarischer Kostformen und hat Fördergelder von Herstellern vegetarischer Produkte und von pharmazeutischen Firmen bekommen. Er berät mindestens sieben Interessengruppen, die sich für eine getreidereiche beziehungsweise vegetarische Ernährung einsetzen, und ist mit entsprechenden Firmen in engem Kontakt. Im Eat-Lancet-Bericht wird auf diesen möglichen Interessenskonflikt nirgendwo hingewiesen. Das stellt die Seriosität der vorgestellten Ernährungsempfehlungen infrage.

Der Eat-Lancet-Report entstand aus der Zusammenarbeit eines internationalen Wissenschaftlerteams mit „Eat“, einem gemeinnützigen Start-up, dessen Ziel es ist, das globale Nahrungssystem durch „gute Wissenschaft, ungeduldige Störmanöver und neue Partnerschaften“ zu verändern. Eat will die Mangelernährung in allen ihren Facetten durch ein faires und nachhaltiges Nahrungssystem beenden.

Eat hat mächtige Geldgeber: Das auf nachhaltige Entwicklung spezialisierte, gemeinnützige, unabhängige Forschungsinstitut Stockholm Resilience Centre, den Wellcome Trust, eine gemeinnützige Treuhand mit Sitz in London, die als weltweit zweitreichste Stiftung im Bereich Gesundheits- und Medizinforschung gilt, und die norwegische Stordalen-Stiftung. Gunhild Stordalen ist Milliardärin, Gründerin und Vorsitzende von Eat, Ärztin und Tierrechtlerin.

Das alles ist hoch willkommen angesichts der Probleme in den Bereichen Welternährung, Nahrungssicherung, Tierwohl, Klima- und Umweltschutz. Doch die Eat-Lancet-Kommission propagiert letztlich eine vegane Ernährung für alle, was das Risiko für Nährstoffmängel und Stoffwechselstörungen eher erhöht als senkt.

Wissenschaftler wie Professor Dr. Frank Hu von der Harvard-Universität in Boston weisen darauf hin, dass zwar vieles für eine frische, hochwertige, pflanzenbasierte Ernährung spreche. Doch boomten derzeit eine Reihe neu entwickelter Produkte wie die Burger- und Würstchen-Imitate von Beyond Meat und Impossible Foods. Die kämen den beliebten Fleischgerichten in Textur und Geschmack zwar nahe, doch handele es sich dabei um hoch verarbeitete Industrieprodukte, für deren gesundheitlichen Nutzen es keinerlei wissenschaftlichen Nachweis gebe. Es müsse daher kritisch hinterfragt werden, ob sie überhaupt als Teil einer gesunden Ernährung angesehen werden dürften.