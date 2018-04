Polizei sucht Mann mit Hubschrauber und 17 Streifenwagen

Mit 17 Streifenwagen und einem Hubschrauber ist die Polizei in Ostwestfalen-Lippe einem betrunkenen Autofahrer auf den Fersen gewesen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, war nach dem Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, bevor er jetzt geschnappt wurde. Der 49-Jährige raste demnach am Samstag in Detmold mit seinem Wagen davon, nachdem Beamte ihn erkannt hatten.

Als der Mann plötzlich sein Auto wendete, stieß er mit einem der Einsatzfahrzeuge zusammen, setzte seine Flucht aber fort. Zwei entgegenkommende Polizeiwagen zwangen ihn zum Halten, doch der Mann sprang aus dem Auto und rannte zu Fuß weiter.

In einem Waldstück gelang es Beamten, ihn zu umringen und zu stellen. Wie sich zeigte, war er offensichtlich betrunken und mit falschen Kennzeichen am Auto gefahren. Die Polizisten brachten den Kriminellen in ein Gefängnis. Weswegen der Mann gesucht wurde, war zunächst nicht bekannt.

(heif)