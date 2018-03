später lesen Polizei verhandelte mit Ultras Derby in Köln stand kurz vor der Absage FOTO: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd/dpa Teilen

Twittern







Nach der Prügelei von Hooligans in Leverkusen am Samstagabend hat es auch am Sonntag rund um das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen weitere Vorfälle gegeben. Zwischenzeitlich erwägte die Polizei sogar eine Absage des Spiels.