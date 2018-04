Der Urvogel und der Lustige

Priol seziert am 14. Dezember ab 20 Uhr in seinem Jahresrückblick die gesellschaftspolitischen Ereignisse des Jahres, stellt wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf.

Da werden die Winkelzüge der Mächtigen und Reichen entlarvt und so manch doppelzüngige Scheinheiligkeit aufgedeckt. Gleichgültig, ob er über die Innen- oder Außenpolitik sinniert, mit seinem Fußballclub fiebert oder sich kopfschüttelnd über die Auswüchse des Kapitalismus wundert – kaum ein relevantes Thema des vergangenen Jahres bleibt vom Urvogel des satirischen Jahresrückblicks unberührt.

Der tiefenentspannte Komiker Dieter Nuhr schlendert am 3. Februar 2019 ab 18 Uhr auf dem Grifflenberg eloquent und faktensicher kreuz und quer durchs Weltgeschehen, erklärt das Dasein, die menschliche Psyche und die Lächerlichkeit unserer Empörungsroutine. In seinem Programm "Nuhr hier, nur heute" trägt er nicht die kabarettübliche Depression zur Schau, sondern geht mit seinen Gedanken immer einen Schritt weiter, meist noch um die Ecke. Dabei ist er extrem lustig. Bei ihm wird gern und laut gelacht. Nuhr ist der Beweis: Es gibt einen Humor, der sich der Oberflächlichkeit verweigert und trotzdem Spaß macht.

