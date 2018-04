"Der Tod hat nicht das letzte Wort"

Fast voll war die evangelische Kirche Büderich am Ostersonntag. Denn hier bekam die Gemeinde nicht nur österlichen Segen, sondern konnte sich auch über einen besonderen Gast freuen: Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, feierte nicht nur den Abendmahlgottesdienst zum Thema "Er ist erstanden, Halleluja!" mit, sondern nahm mit seiner Predigt eine zentrale Rolle darin ein.

Darin sollte es um Hanna, die Mutter Samuels, gehen, die im ersten Buch Samuel ein Loblied auf Gott singt. Der Präses klärte über die Vorgeschichte auf. Denn vor der Geburt Samuels war Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit gesellschaftlich geächtet. Für den Präses gehört diese zu den "Erfahrungen, die Lebensfreude nehmen können". Erfahrungen, die jeder schon einmal erlebt haben wird, sei es durch eine schlimme Diagnose vom Arzt, eine verlorene Arbeitsstelle, die erloschene Liebe zwischen zwei Menschen oder die Trauer um einen verlorenen Menschen.

Doch Hanna ist eine fromme Frau, geht regelmäßig in den Tempel und betet zu Gott. Dann wird sie schwanger und bringt einen Sohn zur Welt: Samuel, was übersetzt in etwa bedeutet: "Gott hört". Dies wiederum gehört zu den "Ostererfahrungen, die uns singen lassen", so der Präses. Jahrelang war Hanna in Trauer und Scham verstummt, doch nun kann sie Contra geben, hat ihre Lebendigkeit zurückgewonnen. Und auch diese Erfahrung birgt Identifikationspotenzial: Menschen finden nach einer Trennung wieder eine neue Liebe oder nach zermürbenden Konflikten wieder zueinander - "das alles sind Ostererfahrungen", erläuterte Rekowski. "Gott macht lebendig". Im letzten Teil der Predigt widmete er sich "Osterliedern, die mehr besingen". Auch das von Hanna gehört dazu, denn "Hannas Loblied besingt mehr und größeres als sie bisher selbst erfahren hat", erklärte der Präses. "Sie glaubt und hofft, dass Gott die Machtverhältnisse umkehrt. Das ist schon ein radikaler Umsturzgedanke". Dennoch schloss er sich dem Grundgedanken an, dass Gott die Schwachen unterstützt: "Manchmal wird unserer Kirche Parteilichkeit vorgeworfen, aber wenn wir an der Seite der Benachteiligten stehen, ist das keine Kritik, sondern ein Kompliment." Gott wolle Leben in Fülle für alle: "Der Tod hat nicht das letzte Wort."

Als Zeichen der ökumenischen Verbundenheit überbrachte die katholische Kirchengemeinde St. Peter Büderich wieder Grüße und eine gesegnete Osterkerze. Sie wurde sogleich entzündet und sollte schon einen Tag später bei einer Taufe wieder zum Einsatz kommen.

(MH)