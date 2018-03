"Der Mannschaftsbus war immer ein Rückzugsort"

18 Spieler und neun Betreuer saßen hinter Busfahrer Christian S., als die Bombe mit einem ohrenbetäubenden Knall neben dem schwarzen Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hochging. Der ganze Bus wurde von der Druckwelle erfasst, Stahlstifte bohrten sich durch die Busscheiben. Die Businsassen, die es noch konnten, warfen sich auf den Boden. Sie hörten die Schmerzensschreie des verletzten Mannschaftskollegen Marc Bartra - und wussten minutenlang nicht, ob der Knall erst der Anfang war.

"Der Bus war immer ein Rückzugsort, dort hatten wir ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe, die man vor so einem wichtigen Spiel wie an diesem Tag braucht", sagt BVB-Torwart Roman Weidenfeller (37). Die Mannschaft war am 11. April 2017 auf dem Weg ins Dortmunder Stadionm, um im Champions-League-Viertelfinale gegen den AS Monaco zu spielen. Der Bus war gerade am Mannschaftshotel L'Arrivée abgefahren, als die drei Sprengsätze explodierten.

Vier Spieler und Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel haben am Montag im Prozess gegen Sergej W. vor dem Dortmunder Landgericht ausgesagt. Sehr emotional schildern sie, wie sie das Attentat auf die Mannschaft am 11. April 2017 erlebt haben. Es ist nicht üblich, dass Profisportler über Ängste und Schwächen sprechen. Und schon gar nicht, dass sie den Verein kritisieren.

"Das Spiel am nächsten nachzuholen, war unverantwortlich"

Sergej W., der wegen 28-fachen versuchten Mordes angeklagt ist, hat bereits gestanden, die Splitterbombe gezündet zu haben. Er bestreitet aber eine Tötungsabsicht. Er wird keinen der Zeugen direkt anschauen an diesem Prozesstag. Und er entschuldigt sich auch nicht, so wie er es bei Marc Bartra getan hat. Der Spanier war durch die Wucht der Explosion verletzt worden, ein Stahlstift hatte sein Handgelenk getroffen. Auch sie Physiotherapeutin, die sich im Bus um ihn kümmerte, sagt am Montag vor Gericht aus.

"Aus meiner Sicht war es unverantwortlich, das Spiel gleich am nächsten Tag nachzuholen", sagt Weidenfeller. "Wir sind alle trainiert und gewohnt, das Bestmögliche rauszuholen. Wir können einiges aushalten. Aber wir sind alle keine Maschinen, sondern Menschen." Er habe psychologische Hilfe in Anspruch genommen. "Man ist immer noch unglaublich schreckhaft", sagt er und meint sich selbst.

"Anschlag hat sich auf Leistung ausgewirkt"

Thomas Tuchel hat kurz vor der Explosion im Bus versucht, seine Frau anzurufen. "Es gab einen riesengroßen Kann, es wurde warm, ich spürte die Druckwelle und hatte ganz am Anfang das Gefühl, wir hätten jemanden überfahren."

Auf die Frage von Oberstaatsanwalt Carsten Dombart, wie die Mannschaft den Anschlag aufgenommen habe, antwortet er: "Wir waren erstmal in Schockstarre. Wieviel Glück wir hatten, welche Tragweite das Ganze hatte – das wurde uns erst am nächsten Morgen klar."

Er sei davon überzeugt, dass sich der Anschlag auf das Leistungsvermögen der Mannschaft ausgewirkt habe. Der BVB holte nicht nur das Champions-League-Spiel am nächsten Tag nach, sondern spielte auch am Wochenende nach dem Attentat in der Bundesliga gegen Frankfurt. Das Spiel gegen den AS Monaco ging mit 2:3 verloren. Die Partie gegen Frankfurt gewann der Verein 1:3.

Anschlag war Grund für Zerwürfnis mit Watzke

"Nach dem Wochenende hatten wir Kontakt zu einem Psychologen, der uns gesagt hat, dass Anschlagsopfer in den ersten Tagen nicht in eine Situation gebracht werden sollten, die sie daran erinnert", sagt Tuchel. "Aber da saßen wir ja schon längst wieder im Bus."

Ihm selbst sei der Anschlag bis heute nicht so nahe gegangen, er habe sich am nächsten Tag bereit gefühlt, das Spiel gegen Monaco zu coachen. "Aber der Zustand der Mannschaft war am nächsten Morgen so, dass es keinen Sinn gemacht hat, zu spielen." Was die Mannschaft geschafft habe, sei sehr erstaunlich und bemerkenswert.

"Wären Sie, wenn es den Anschlag nicht gegeben hätte, zumindest noch über den Sommer hinaus Trainer beim BVB geblieben?", fragt der Staatsanwalt. Und Tuchel antwortet: "Davon würde ich ausgehen." Ein Grund für die Trennung sei der Umgang des Vereins mit dem Anschlag gewesen, sagt Tuchel. "Es gab einen großen Dissenz, das hat Watzke ja auch öffentlich gesagt. Man muss dazu sagen: Ich saß im Bus, er nicht. Dadurch hatten wir eine komplett andere Herangehensweise – ohne ihm einen Vorwurf machen zu wollen."

Spieler schildern Folgen des Anschlags

Mittelfeldspieler Sven Bender, inzwischen bei Bayer Leverkusen, war einer von den Spielern, die im Bus saßen. "Ich hab gerufen: Jungs, hier ist grad ne Bombe hochgegangen." Er habe dem Fahrer zugerufen: "Fahr mit dem Scheißbus weiter!" Der 28-Jährige entschuldigt sich beim Vorsitzenden Richter Peter Windgätter für seine Ausdrucksweise, aber so sei es gewesen.

Bender, aber auch die Spieler Felix Passlack und Marcel Schmelzer berichten von Schlafstörungen, die sie nach dem Anschlag hatten. "Wir mussten sehr schnell wieder in unseren Alltag rein", sagt Bender. Das Thema sei für ihn zu schnell abgehakt worden. Er glaube, viele Spieler hätten Schwierigkeiten, sich zu öffnen. "Dabei kann man das ja auch als Stärke sehen." Auch er denkt, es sei ein Fehler gewesen", das Spiel am nächsten Tag nachzuholen. "Wir waren aber auch alle zum ersten Mal in so einer Situation."

BVB-Kapitän Schmelzer erzählt später: "Wir sind noch in der Nacht zu Marc ins Krankenhaus. Keiner hat geschlafen." Die Busfahrt zum Spiel am nächsten Tag sei schlimm gewesen. "Da hat keiner an das Spiel gedacht. Wir waren danach einfach nur froh, zu unseren Familien nach Hause zu können."