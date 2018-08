Den Gästen muten wir so einiges zu

Wie wollen wir denn noch mehr Touristen in unser schönes Saarland locken? Indem wir unsere schöne Natur immer mehr mit der jetzigen „kurzsichtigen Energiepolitik“ weiter verspargeln statt mal anzufangen, Erdwärme zu nutzen? Vielleicht sollten wir aber unsere sogenannten amerikanischen Freunde und andere Nato-Partner bitten, noch länger und öfter über unseren Köpfen ihren Höllenlärm mit ihren Flugzeugen zu veranstalten. Als Zugabe gäbe es noch einen Segen mit Flugbenzin über unser schönes Land. Dies wird in anderen Bundesländern den Touristen nicht zugemutet. So bleibt mir nur zu sagen: „Willkommen im Saarland!“

Gerhard Mintrup, Nohfelden-Selbach