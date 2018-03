später lesen Lokalsport Defektes Flutlicht ist der Grund für eine Spielabsage Teilen

Das war eine Überraschung: Am Donnerstagmittag verkündete Hamborn 07, dass das für den Abend vorgesehene Fußball-Landesliga-Spiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern ausfallen müsse. Das lag nicht etwa an den starken Regenfällen, die zu diesem Zeitpunkt über dem Duisburger Norden niedergingen, sondern an einem Defekt der Flutlichtanlage.