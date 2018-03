später lesen Eigenbetrieb Straßenreinigung Das neue Wupper Putz Team startet nach Ostern FOTO: Teilen

Das neue Wupper Putz Team startet am Dienstag (3. April 2018) nach Ostern am Flussufer. Nach der Winterpause gibt es viel zu tun. Die Gruppe wird mit der Grundreinigung des Ufers anfangen. Dort sammelt sich erfahrungsgemäß allerhand verschiedener Unrat an.