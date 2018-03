Das müssen Bahnfahrer am Montagmorgen wissen

Diese Linien fallen bis zum 9. April 2018 aus oder werden umgeleitet:

Die S1 und der RE42 fallen zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof (Hbf) aus



Die S2 fällt zwischen Duisburg Hbf und Dortmund-Mengede aus. Ersatzweise hält der RE3 in Essen-Zollverein Nord. Pendler müssen mit Verspätungen rechnen.



Die S3 fällt zwischen Oberhausen und Essen Hbf aus



Die S9 und der RE14 fahren zwischen Bottrop Hbf und Essen Hbf nicht



Für den RE1 und den RE6 gelten Umleitungen und veränderte Fahrtzeiten zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf. Die Regionalzüge halten nicht in Mülheim, Essen, Wattenscheid und Bochum. Stattdessen werden sie über Essen-Altenessen, Gelsenkirchen und Herne umgeleitet. Der RE1 hält zusätzlich auch in Oberhausen.



Der RE2 und der RE11 fallen zwischen Düsseldorf Hbf und Essen Hbf aus.



Einzelne Züge des RE19 halten nicht am Düsseldorfer Flughafen, Duisburg und Oberhausen



Die RB35 hält nicht in Oberhausen.



Für die ausfallenden Züge richtet die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Dieser ist nach Bahn-Angaben im Berufsverkehr am Montagmorgen zunächst gut angelaufen. "Bisher sind wir sehr zufrieden", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Die Schnellbusse zwischen Duisburg und Essen fahren demnach wie geplant im Zehn-Minuten-Takt. Die Lage am Duisburger Hauptbahnhof sei in den frühen Morgenstunden noch entspannt gewesen, einige Pendler nutzten demnach den bereitgestellten Schienenersatzverkehr.

Fernverkehr

Reisende, die mit dem IC oder ICE fahren, müssen sich auf Verspätungen von fünf bis zehn Minuten einstellen, heißt es bei der Bahn. Die Züge werden zwischen Dortmund und Köln, Düsseldorf und Duisburg umgeleitet.

Wer wissen möchte, ob sein Zug fährt oder wie er am Besten zum Ziel kommt, kann in der DB-App nachschauen. Dort werden die Baustellen berücksichtigt.

Die Bahn informiert außerdem im Internet und unter der Telefonnummer 0202 51562515.

(heif)