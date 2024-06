Bexbach-Höchen Das Kreuz musste zweimal umziehen

Das Kreuz, das mit Christuscorpus versehen und dessen Sockel abhandengekommen ist, war 1808 am Zugang zu diesem Gräberfeld aufgestellt worden. Nachdem der Friedhof innerhalb des besiedelten Bereichs aufgegeben worden und ein neues Areal am Ortsrand für Beerdigungen bereitgestellt war, erhielt das aus Buntsandstein gefertigte Sakraldenkmal nahe an der Kirche seinen nächsten Standort. Als diese 1968 baulich erweitert wurde, folgte abermals eine Umstellung – nunmehr neben das Portal des neuen Traktes. Es handelt sich um das älteste Kreuz des nördlichsten Bexbacher Stadtteiles.