Das Foto trifft alle VW-Dieselfahrer

Das Foto der VW-Manager auf der Titelseite ist ein Schlag ins Gesicht der deutschen VW-Dieselfahrer. Unverständlich, dass die SZ das Foto nicht kommentiert. Was bei der Kanzlerin nur Erstaunen hervorruft (ZDF, Heute Journal), kann dem Autofahrer das Frühstück verderben. Sein Diesel ist deutlich weniger wert, egal ob mit oder ohne Fahrverbot. Weh dem, der sein Auto per Kredit finanziert hat. Die VW-Manager erhalten Bezüge über circa 50,3 Millionen Euro. Allein Vorstandschef Müller hat 10,1 Millionen „verdient“. Blessings erhobener Zeigefinger erinnert an Ackermanns Victory-Zeichen …