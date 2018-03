Das C steht für charakterlos

Empfänger von Hartz IV sind gar nicht arm dran, sagt Jens Spahn. Die unzähligen Tafeln im Land sind eigentlich überflüssig, sagt Herr Spahn. Was sagt es über den Zustand eines Landes aus, wenn ein Minister, kaum dass er im üppig dotierten Amt angekommen ist, eine Breitseite auf die Schwächsten im Land abschießen darf, aber kein Wort über Millionengehälter von Dieselbetrügern oder Finanzjongleuren verliert? Das soll die konservative Haltung eines Politikers der Partei mit einem C im Namen sein? Bislang vermutete ich, dass dieses C für christlich steht. Faktisch steht es aber mittlerweile für charakterlos.