Das aktuelle Kinoprogramm für Mettmann

Der Weltspiegel-Kinotipp der Woche: "Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft". Sehen Sie hier auch die Trailer zu den weiteren Filmen.





Für Felix (Oskar Keymer) läuft es eigentlich richtig gut am Otto-Leonhard-Gymnasium, wo noch immer der Geist des gleichnamigen Schulgründers (Otto Waalkes) herumspukt. Doch zu dem wohlwollenden Gespenst gesellt sich zum Leidwesen der Schüler auch der Geist der garstigen ehemaligen Direktorin Hulda Stechbarth (Andrea Sawatzki). Und auch zu Hause liegen die Dinge im Argen: Felix‘ Eltern Peter (Axel Stein) und Sandra (Julia Hartmann) wollen mit ihm nach Dubai ziehen, wo sein Vater ein neues Jobangebot hat. Felix wünscht sich, dass seine Eltern auch mal das tun, was er will, und wie zuvor geht dieser Wunsch prompt in Erfüllung, als beide geschrumpft werden… ( www.filmstarts.de)











Verleih: Sony Pictures





"Madame"











Verleih: StudioCanal





"Greatest Showman"











Verleih: 20th Century Fox





"Hot Dog"











Verleih: Warner Bros.





"Zwischen zwei Leben"











Verleih: 20th Century Fox





"Dieses bescheuerte Herz"











Verleih: Constantin Film Verleih





"Star Wars - Die letzten Jedi"











Verleih: Walt Disney











"Paddington 2"











Verleih: StudioCanal





"Coco"











Verleih: Disney