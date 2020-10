Corona : Der lange Weg zurück ins Leben

Berlin/Innsbruck Viele Krankenhaus-Patienten brauchen Wochen, um nach einer Corona-Infektion wieder zur alten Form zurückzufinden.

(byl) Wie geht es Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung überwunden haben, in den Wochen nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus? Das haben Mediziner der Uniklinik Innsbruck untersucht. Sie analysierten Krankengeschichten von 86 Patienten – mehr als zwei Drittel von ihnen waren Männer – im Alter zwischen 50 und 70 Jahren, die wegen einer Corona-Infektion behandelt worden waren. „55 Prozent der Covid-19-Patienten zeigten auch sechs Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus anhaltende körperliche Beeinträchtigungen“, erklärt die Lungenspezialistin Judith Löffler-Ragg. Etwa die Hälfte habe über Kurzatmigkeit bei Belastung geklagt, 15 Prozent über andauernden Husten. „Die Patienten erholen sich nur langsam“, ergänzt Sabina Sahanic aus dem Studienteam. Sie hätten in der Regel von einer überdurchschnittlich langen Genesungsphase berichtet, die Beschwerden seien dann aber deutlich abgeklungen. Viele der Klinikpatienten hätten jedoch Vorerkrankungen gehabt, der Durchschnitt habe Übergewicht oder sogar schweres Übergewicht gehabt, 44 Prozent hatten geraucht. Auch Herz-Kreislauf-Leiden und Bluthochdruck, Diabetes und erhöhte Blutfettwerte seien bei dieser Patientengruppe überdurchschnittlich häufig. Bei neun von zehn Patienten seien Veränderungen in der Lunge sichtbar gewesen, es gebe aber keine Hinweise auf fortschreitende Lungenschäden. Die Innsbrucker Mediziner wollen ihre Patienten noch ein weiteres Jahr beobachten, um Langzeitfolgen einer Corona-Infektion zu untersuchen.