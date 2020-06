Medizin : Darmspiegelung ist die beste Krebsvorsorge

Heidelberg (np) Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg haben anhand von Daten von mehr als 7500 Menschen berechnet, wie sich das Risiko, zwischen dem 50. und dem 80. Geburtstag an Darmkrebs zu erkranken, am besten vermindern lässt.

