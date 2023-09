Urexweiler/Jägersburg Dahls Doppelschlag ebnet dem FSV den Weg

Es waren keine einfachen Wochen für den Fußball-Saarlandligisten FSV Jägersburg. Nach sechs Spieltagen standen die Lila-Weißen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Was folgte, waren nicht nur drei sieglose Spiele in Serie – sondern auch eine Reihe bitterer Ausfälle. Moritz Zimmer zog sich einen Sehnenriss im Hüftbecken zu und wird wohl sechs Monate pausieren müssen. Sven Sellentin erlitt einen Bänderriss im Fuß. Stammtorwart Joshua Blankenburg erwischte es mit einer Handverletzung – und Matthias Manderscheid mit Pfeifferschem Drüsenfieber. „Wir müssen mit möglichst wenig Schaden durch diese schwere Phase kommen“, sagte Trainer Christian Frank. Und einen ersten Schritt in diese Richtung hat Jägersburg am vergangenen Sonntag getan. Der FSV gewann seine Partie bei der SG Marpingen-Urexweiler mit 3:0 (1:0) und kletterte in der Tabelle auf Rang drei.