Mindestens drei Jahre auf Tour Im September geht’s auf die Walz

An Wanderungen ist der 22-Jährige bereits gewöhnt, denn regelmäßig geht er mit seinen Eltern wandern. „Das sind immer so zwischen acht und 20 Kilometer am Tag, die wir dann wandern. Ich bin gerne in der Natur und treibe gerne Sport. Insgesamt interessiert mich sehr viel, weswegen ich in meiner Freizeit so einige Dokus schaue und Bücher lese. Schön fände ich, wenn ich während meiner Walz nach Italien käme. Dieses Land ist so vielseitig und ich mag die Mentalität der Menschen und das Essen sehr. Außerdem interessiert mich der Bau von Reb-Dächern, weswegen ich gerne an die Nord- oder Ostsee zum Arbeiten reisen würde. Es ist allerdings auch nicht abwegig, den Kontinent zu wechseln. Gerne würde ich meine Walz in Japan oder Kanada fortsetzen. Englisch spreche ich fließend, das stellt kein Problem dar“, so Umlauf. Wichtig sei es, dass nur Karten benutzt werden dürfen, auch hier darf kein Mobiltelefon genutzt werden. „Man liest Karten, fragt nach dem Weg, liest Buspläne. Fahrten darf man sich auch nicht kaufen. Also fährt man per Anhalter oder fragt den Schaffner, ob man kostenfrei mitfahren kann. So gibt es verschiedene Regelungen. Ich freue mich schon sehr darauf“, führt der Geselle fort. Bisher habe er immer fest nach der Ausbildung gearbeitet. „Zuletzt in Fraulautern. Ich bin schon gespannt, wie in anderen Firmen, Orten und Ländern gearbeitet wird und freue mich, dort Neues kennenzulernen. Ich liebe mein Handwerk und bin bereit für alles, was da noch kommen wird“, so Umlauf.