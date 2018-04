später lesen Computerspiel im Theater Teilen

Theater Die Künstlergruppe Machina Ex entwirft Computer-Theaterspiele, sie nimmt Anmutung und Abläufe virtueller Games auf und überführt sie mit hohem technischen Aufwand in die Gegenwart ihrer Zuschauer. Allerdings sollte man mit dem Begriff des Zuschauers bei Machina Ex vorsichtig sein, denn bei den Produktionen der Gruppe schaut man niemals nur zu, stets wird man Teil der Aufführung. Sie machen einen zur Spielfigur. Im Forum Freies Theater (FFT) in Düsseldorf zeigen Machina Ex nun jedenfalls eine neue Produktion, sie heißt "Endgame" - bitte nicht verwechseln mit Samuel Becketts gleichnamigem Stück.