später lesen Rudern Clever Ruderclub startet auf der Niers in die Saison FOTO: Teilen

Twittern







Die Jahreshauptversammlung des Clever Ruderclubs eröffnete das neue Clubjahr. Vorstandsvorsitzender Michael Klütt und Ruderobmann Stefan Verhoeven ließen das vergangene Jahr mit Erinnerung an Wanderfahrten, erfolgreiche Regatten und besondere Ereignisse Revue passieren. An Plänen und Ideen für das aktuelle Jahr mangelt es nicht, wie man der anschließenden Vorstellung des Kalenders 2018 entnehmen konnte. "Wie in den beiden zurückliegenden Jahren ist Rudern offizieller Hochschulsport der Hochschule Rhein Waal. Auch dieses Jahr freuen wir uns auf einige neue Interessierte", sagte Klütt. Er verwies darauf, dass am Dienstagabend regelmäßig Klever Studenten den für sie geschaffenen Termin wahrnehmen.