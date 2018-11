Und weil die Kläger Recht haben (bekommen), will die CDU ihnen kurzerhand die Gemeinnützigkeit aberkennen!? Will die CDU so (mit)denkende Wähler und Wählerinnen (zurück)gewinnen? Zum Glück hat Werner Kolhoff ihr in seinem Kommentar klipp und klar gesagt, was davon zu halten ist: nämlich gar nichts! Kompliment!