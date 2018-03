Cannabisplantage in Wohnung gefunden

Die Ermittler hatten in der vergangenen Woche eigentlich eine andere Wohnung in der Innenstadt durchsucht, wie die Polizei in Unna mitteilte. Da von dieser Wohnung aus allerdings eine Starkstromleitung von einem manipulierten Stromkasten in eine zweite Wohnung führte, durchsuchte die Polizei diese ebenfalls.

Dabei fanden die Beamten die Plantage und erwischten einen 31-jährigen Mann, der versuchte, mit zwei Kilogramm Marihuana über ein Vordach aus der Wohnung im ersten Obergeschoss zu fliehen. Als er sich an einem Fahnenmast herabhangeln wollte, knickte der Mast ab und der Tatverdächtige stürzte aus rund drei Metern Höhe.

Die Polizei nahm den schwer verletzten Mann fest, stellte die Plastiktüten mit den zwei Kilogramm Marihuana sowie ein Messer sicher.

Gegen den 31-Jährigen sowie gegen den 27 Jahre alten Wohnungsinhaber wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.