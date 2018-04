BW Dingden hat kaum noch Titelchancen

Die Partie wurde von einem Unfall überschattet. Sebastian Kamps rutschte in der 17. Minute nach einem Zweikampf mit einem Bocholter Akteur ins Staket. Das Spiel musste für 20 Minuten unterbrochen werden, der Dingdener wurde mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht. Später gab es Entwarnung: Kamps kam mit einem blauen Auge und einer Platzwunde am Arm davon.

In einer über weite Strecken zerfahrenen Begegnung hatte BWD in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, aber kaum zwingende Torchancen. Kurz vor der Pause durften die Blau-Weißen nach einem Bocholter Eigentor dennoch jubeln. Die Freude währte aber nur kurz, denn der Gastgeber glich aus. "Da haben wir nicht gut aufgepasst", sagte BWD-Coach Dirk Juch. "Wir haben an Boden verloren, aber noch genügend Spiele, um wieder vorne ranzukommen.

(hb)