später lesen Bullshit-Bingo Bullshit-Bingo für Silvester FOTO: Shutterstock / Javier Brosch FOTO: Shutterstock / Javier Brosch Teilen

Twittern







Jährliche Ereignisse wie Silvester werden von immer den gleichen Sprüchen und Sätzen begleitet - Same procedure as every year eben. Folgende Sätze fallen bestimmt auch auf ihrer Party. Von Sabine Kricke