Herrn Philippis Diagnose eines verschärften Unmuts über das Vorbeiregieren am Bürgerwillen ist korrekt. Die deutsche, vor allem saarländische Pandemie an Postengeschacher, Parteienfilz und Vetternwirtschaft ist unaufhaltsam. Sein Wunsch jedoch, dass Parlamentarier kritische Leserbriefe zur Kenntnis nehmen, ist ein frommer. Dazu müssten Parteigänger kritikfähig und lernwillig sein. Wenn Herr Philippi sagt, die Bürger könnten an Intelligenz mit Parlamentariern mithalten, liegt er falsch. Diese beweisen Tag für Tag, dass sie darin den Bürgern unterlegen sind.