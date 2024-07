Lese-Tipps für die Sommerferien Sommer-Lesetipps von der Buchhändlerin

Die EM passé, Olympia wartet, die Sommerferien sind lang. Wie wär‘s denn mit Lesen? „Prima Idee“ sagt Christina Barbian. Die Buchhändlerin lebt ihren Beruf. Sitzt meistens auf erhöhtem Stuhl in ihrer Buchhandlung Balzert in Püttlingen, umgeben von tausenden Druck-Erzeugnissen. Barbian veranstaltet hier Lesungen. Sie reist aber auch in die Schulen der Umgebung, als Jury-Mitglied in Vorlesewettbewerben. Nun wollten wir von der Buchhändlerin wissen, ob sie für die Leser der Saarbrücker Zeitung spannende Sommerlektüre empfehlen kann. „Nichts leichter als das“, schmunzelt Barbian. Und legt sogleich los: