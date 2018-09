später lesen Sieben Männer festgenommen Zwei Schwerverletzte bei Messerstecherei in Brühl Teilen

In Brühl bei Köln wurden am Dienstag insgesamt sieben Männer in eine Messerstecherei verwickelt. Offenbar gehören sie verfeindeten Gruppen an. Zwei Männer wurden schwer verletzt, einer schwebte sogar in Lebensgefahr.