Brandenburger Straße: Keller brannte lichterloh

Jede Menge Aufregung in der Nacht zu gestern in Steinbüchel: Um 0.35 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Feuer in der Brandenburger Straße gemeldet. Der Treppenraum sollte verraucht sein. Der Anrufer berichtete außerdem, es befänden sich noch Personen im Gebäude.