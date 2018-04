später lesen Boxen Ex-Weltmeister Huck wechselt ins Schwergewicht FOTO: Teilen

Twittern







Ex-Weltmeister Marco Huck kehrt in den Boxring zurück. Der Berliner Cruisergewichtler wechselt die Gewichtsklasse und will künftig im Schwergewicht antreten. Das teilte der 33-Jährige am Mittwoch mit.