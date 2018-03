Am 14. April ist Gladbach zu Gast beim FC Bayern, und die Partie ist für jeden auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de empfangbar. Das Duell am 30. Spieltag ist Gladbachs drittletztes Auswärtsspiel. In der Hinrunde gab es einen 2:1-Erfolg gegen den Rekordmeister durch Tore von Thorgan Hazard und Matthias Ginter.

(jaso)