Youngster Beyer genießt „Fohlenschutz“

Für andere 18-Jährige vor ihm war es schon fatal, zur Pause ausgewechselt zu werden. Dass Jordan Beyer am Samstag gegen den FC Augsburg früh runter musste, war allerdings allein der taktischen Umstellung geschuldet, wie Dieter Hecking betonte. „Wir wollten mit Dreierkette spielen und da hat Fabian Johnson mehr Offensivkraft“, sagte der Trainer, der die Leistung seines Jüngsten sehr differenziert betrachtete: „Philipp Max hat immer wieder bei ihm auf den Füßen gestanden, da musst du dich als Noch-A-Jugendspieler erst einmal wehren. Das hat er für mich wieder gut gemacht. Nach vorne hat er nicht so die Lösungen gefunden, aber es ist doch ganz normal, wenn ein 18-Jähriger eher mal den Sicherheitsball nach hinten spielt als immer nur nach vorne.“

Große Nachsicht mit Beyer zeigten die User im Notencheck. Von einer 4+ stuften sie ihn hoch auf eine 3+, womit er im Ranking der viertbeste Borusse war beim 1:1 in Augsburg. So groß war die Diskrepanz bei keinem anderen Spieler am Wochenende, einmal mehr zeigt sich, dass die ganz jungen Borussen bei den Fans „Fohlenschutz“ genießen.

Die Nase vorn hatte wie schon am ersten Spieltag Torwart Yann Sommer. Mit einer 2+ (1,73) benoteten ihn die User erneut besser als in der gesamten Vorsaison. Zwischen Sommer und Beyer landeten Alassane Plea (hoch von einer 3 auf eine 3+) und Matthias Ginter (hoch von einer 3- auf eine 3+). Unterm Strich kam vor allem die Abwehr bei den Usern besser weg als in der Einzelkritik unserer Redaktion. Tony Jantschke erhielt statt einer 4- eine 4 und Oscar Wendt statt einer 4 eine 4+.

Dagegen zählte Tobias Strobl zu den vier Profis, die leicht heruntergestuft wurden. 3- statt 3 hieß es bei ihm. Bei Thorgan Hazard ging es von einer 3- runter auf eine 4+, bei Jonas Hofmann von einer 4+ auf eine 4 und bei Denis Zakaria von einer 3 auf eine 3-.

Einigkeit zwischen Usern und Redaktion herrschte beim insgesamt schwächsten Borussen: Für Raffael blieb es auch im Notencheck bei einer 4-. Auch bei Fabian Johnson änderte sich nichts, in seinem Fall an einer 4+.

Der Gesamtschnitt fiel hier wie dort eine ganze Note schlechter aus nach dem sehr starken Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Die User gaben eine 3,32, unsere Redaktion eine 3,51.