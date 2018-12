Das Gerücht

Der FC Cincinnati hat Interesse an Fabian Johnson. Das bestätigt der Trainer des US-Klubs nun. „Wir sind definitiv an ihm interessiert. Das war so und das ist auch weiterhin so“, sagte Alan Koch im Interview mit dem US-Journalisten Grant Wahl. Ab der nächsten Saison, die anders als in Europa im Frühjahr beginnt, spielt das erst 2015 gegründete Team in der Major League Soccer. Bislang war Cincinnati in der zweithöchsten US-Liga aktiv, belegte dort mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz. Für den Start in der MLS ist Coach Koch auf der Suche nach guten Spielern offenbar in Mönchengladbach fündig geworden.

Die Situation

Aktuell kommt Johnson bei Borussia kaum noch zum Spielen. In den vergangenen zehn Spielen hatte er nur 75 Minuten Einsatzzeit, vier Mal wurde er eingewechselt. Dabei war der US-Amerikaner neben Patrick Herrmann der Gewinner der Vorbereitung und startete stark in die Saison mit einem Tor im ersten Spiel gegen Leverkusen. Ähnlich stark ging dann aber auch die Kurve nach unten. Johnsons Vertrag läuft noch bis 2020, auch bei ihm werden also langsam die Überlegungen beginnen, ob man in eine gemeinsame Zukunft gehen will oder nicht. „Alan Koch ist ein absoluter Fachmann im Fußball und kennt insbesondere auch den deutschen Markt sehr gut. Daher freut uns die Aussage von Alan über Fabian sehr“, sagte Johnson-Berater Tobias Becker zu „transfermarkt.de“.

Gladbach-Trainer Dieter Hecking betonte am Donnerstag erst, dass er seinen aktuellen Kader möglichst auch in der Rückrunde beisammen hätte. „Wir fokussieren uns aktuell ganz auf den Endspurt der Hinrunde, danach haben wir über die Weihnachtstage genug Zeit, uns Gedanken zu machen, ob und was wir im Winter machen wollen. Max Eberl kennt aber meine Einstellung, dass ich grundsätzlich wenig dazu bereit bin, Spieler abzugeben, weil ich sehe, dass bei uns momentan alles sehr gut läuft. Ob ein Transfer aber zustande kommt, hängt immer von mehreren Faktoren ab. Rein von der sportlichen Seite her muss ich niemanden zwingend abgeben“, sagte Hecking.

Die Einschätzung des RP-Reporters

Sollte Cincinnati wirklich ernst machen und Johnson im Winter verpflichten wollen, wäre das für alle Seiten eine interessante Sache. Der Spieler wird mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden sein und Überlegungen über seine letzten Jahre der Karriere machen. Kürzlich feierte Johnson nämlich seinen 31. Geburtstag und wird entsprechend nicht mehr ewig auf dem Niveau spielen können. In diesem Alter denken viele Fußballer, zumal mit US-Pass, über einen Ausklang in den USA nach. Das Land ist zum Leben attraktiv, es gibt gutes Geld zu verdienen - die Erfahrung hat bereits der Ex-Gladbacher Michael Bradley gemacht - und in den USA ist Johnson als Nationalspieler bestens bekannt. 57 Länderspiele hat er für das Land bereits absolviert und war 2014 bei der WM einer der Besten seines Teams. Aus Borussias Sicht hängt sicher vieles auch vom Werdegang von Patrick Herrmann ab. Auch er ist unzufrieden und ein Wintertransfer erscheint nicht unmöglich. Beide werden die Gladbacher aber kaum ziehen lassen. Zumal Johnson mit seiner Polyvalenz, wie es im Neu-Fußball-Deutsch heißt, wenn man vielseitig ist, gerade als Alternative wichtig ist. Am Ende wird entscheidend sein, wie wechselwillig der US-Amerikaner ist und wie gut das Angebot eines interessierten Klubs.