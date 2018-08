Borussias Nachwuchs peilt die ersten Siege an

„Das Spiel in Münster ist ein wichtiges Spiel“, sagt U 19-Trainer Thomas Flath. „Wir wollen punkten, auch wenn es kein leichter Gang wird.“ Flath war mit dem Spiel seiner Elf gegen Bayer trotz der 1:2-Niederlage zufrieden. „Wir haben Leverkusen nicht viele Chancen geboten, haben selber aber aus unseren Torgelegenheiten zu wenig gemacht.“ Da am Ende der Englischen Woche das schwere Duell gegen West-Meister Schalke 04 folgt, wollen die Borussen nach drei Spieltagen nicht mit leeren Händen dastehen. Insgesamt macht die neuformierte Mannschaft bereits einen stabilen Eindruck. Für Flath ist vor allem die Achse mit den Altjahrgangsspielern Louis Hiepen (Abwehr), Behadil Sabani (Mittelfeld) und Mittelstürmer Mawerick Dreßen wichtig. „Die drei verleihen der Mannschaft Stabilität, die jüngeren Spieler können sich an ihnen orientieren“, sagt Flath. Münster hat ebenfalls zum Saisonstart verloren: beim 1. FC Köln trotz Führung 1:2. In der vergangenen Saison sicherte Jordan Beyer in der Nachspielzeit ein 1:1.

Borussias U 17 ist mit einem Unentschieden zufriedenstellend in die B-Junioren-Bundesliga gestartet. Im ersten Heimspiel soll gleich der erste Sieg eingefahren werden. In der Vorsaison gelang dies mit einem 2:1. Münster verlor zum Auftakt 0:2 gegen den 1. FC Köln.

(api)