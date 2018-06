Bobadilla verlässt Borussia

Der 30-Jährige kehrt nach zwölf Jahren in Europa in seine Heimat Argentinien zurück - der Wechsel zum Hauptstadtklub Argentinos Juniors hatte sich in den vergangenen Tagen angebahnt. Bobadilla unterschreibt dort bis 2021, Borussia dürfte für den Stürmer, dessen Vertrag noch bis Ende Juni 2019 lief, circa 1,5 Millionen Euro Ablöse erhalten.

Der Klub hatte ihn vergangenes Jahr vom FC Augsburg geholt. So richtig kam Bobadilla bei seinem insgesamt dritten Intermezzo in Gladbach nicht an - vor allem aufgrund von Verletzungen. Am Ende stehen in der Bundesliga nur 13 Einsätze über 444 Minuten zu Buche. „Ich hatte eine schöne Zeit bei Borussia, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde“, sagt Bobadilla dennoch. Insgesamt sind es 75 Bundesligaspiele für die „Fohlen“ geworden, in denen ihm acht Tore gelangen.

(jaso)