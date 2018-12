Die Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Nur wenige Momente nach seiner Einwechslung beim Gladbacher Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat sich Raffael einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, wie der Tabellenzweite nun bekanntgab. Nach einem unglücklichen Sturz landete ein Verteidiger der Kraichgauer auf der Schulter des brasilianischen Stürmers, der nun für eine längere Zeit ausfallen wird. Am Sonntag wird er in Heidelberg operiert.

Damit fehlt Raffael in dieser Saison bereits zum zweiten Mal längerfristig. In der Zeit von Anfang September bis Ende Oktober fiel er bereits wegen einer Wadenverletzung fast zwei Monate lang aus. „Raffa ist wieder auf dem Weg zu seiner Topform“, hatte Hecking sich zuletzt noch darüber gefreut, dass die Verfassung des Stürmers wieder seines Leistungspotenzials entsprach. Nun aber muss Raffael den nächsten Rückschlag einstecken, doppelt bitter, da im gesetzten Alter von 33 Jahren die Rückkehr nach schweren Verletzungen besonders kräftszehrend ist.

Sogar auf einen Einsatz in diesem Jahr scheinen die Gladbacher noch bei Lars Stindl hoffen zu dürfen. Bei einer MRT-Untersuchung wurde bei dem Kapitän eine Innenband- und Kapselverletzung am linken Sprunggelenk diagnostiziert, meldete der Verein und ergänzte, dass am Montag darüber entschieden werde, ob Stindl beim Spiel am Dienstag gegen Nürnberg (18.30 Uhr) spielen kann. Nachdem er mit dem Hoffenheimer Verteidiger Kasim Adams zusammengestoßen war und ausgewechselt wurde, befürchtete Dieter Hecking, dass Stindl, dessen linker Fuß eine nicht allzu entfernte Verletzungsvergangenheit hat, wie Raffael, für die letzten beiden Hinrundenpartien gegen Nürnberg (18.12., 18.30 Uhr) und in Dortmund (21.12., 20.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen wird.

Wegen einer schweren Kapsel- und Bänderverletzung, bei der auch die Syndesmose im linken Sprunggelenk betroffen war, hatte der Stürmer eine mögliche WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft verpasst und war erst Ende September wieder in den Spielbetrieb und den Gladbacher Kader zurückgekehrt. Doch so schlimm scheint es diesmal zum Glück nicht zu sein.