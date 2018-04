Bewerten Sie die Leistung gegen Mainz

Dem Belgier gelang so gut wie gar nichts. Als er einmal betont uneigennützig sein wollte, ging das daneben. Während Lars Stindl sich weiter hinten aufreiben musste und Raffael nie richtig ins Spiel fand, war Hazard vorne oftmals auf verlorenem Posten.

Wenig vorzuwerfen hatte sich dagegen die Defensive. Yann Sommer rettete das 0:0 mit seiner wohl besten Parade der Saison, Jannik Vestergaard war der Boss der Dreierkette und auch seine Nebenleute Nico Elvedi und Matthias Ginter agierten meist sicher. Mit dieser Null konnte Borussia also sehr gut leben. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Leistung der Gladbacher in Mainz.

(jaso)