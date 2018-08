Lang und Elvedi verpassen den Liga-Start

Seinen Start bei Borussia hatte sich Michael Lang natürlich anders vorgestellt. Ein Training absolvierte er, dann entschwand er in den Krankenstand. Er wurde ein Prestigeobjekt des neuen Gesundheitspartners der Borussen, Medical Park, statt sich den ihm zugedachten Platz im Team der Borussen zu erarbeiten. Doch ein falscher Schritt und es war geschehen: Außenbandteilriss im Knie, das war am 23. Juli.

Doch mag er nicht verzagen, zumal nicht nach dem Erlebnis beim Familienfest am Sonntag, als er mit den Kollegen auf der Bühne stand und von Tausenden Borussia-Fans gefeiert wurde. „Das macht Lust auf die Saison“, sagte Lang. Und stellte klar: „Ich bin auf einem guten Weg, es geht Tag für Tag voran. Ich will möglichst schnell wieder da sein.“

Er ist 27 und eigentlich ein realistischer Mensch. Doch was seine Genesung angeht, ist er mit Kalkül unrealistisch an die Sache herangegangen: „Ich habe mir das erste Spiel gegen Leverkusen zum Ziel gesetzt, man muss sich die höchstmöglichen Ziele setzen“, sagte Lang. Für das Auftakt-Derby gegen Bayer am 25. August indes wird es bei ihm nicht reichen, das hat Trainer Dieter Hecking schon klargestellt. Ab Anfang September kann man aber wohl mit dem Schweizer rechnen, richtig bereit sollte er spätestens nach der Länderspielpause zum Schalke-Spiel Mitte September sein.

Auch bei Nico Elvedi, dem der Blinddarm entfernt wurde, stellt sich die Frage: Ist er fit oder nicht, wenn es losgeht? „Das Pokalspiel kommt für ihn zu früh, er wird in der Woche vor dem Leverkusen-Spiel ins Lauftraining einsteigen, es wird also nichts mit dem ersten Spiel“, sagte Hecking. Sein Schweizer Plan für die Viererkette, Lang außen rechts, Elvedi innen links, ist für den Start daher nicht umsetzbar.

Dafür könnte dem Trainer aber der Dribbler Ibrahima Traoré zur Verfügung stehen. „Ich gehe davon aus, dass er dabei ist“, sagte Manager Max Eberl beim Fußball-Gipfel der Rheinischen Post. Traoré hatte sich beim 3:0-Sieg der Borussen beim FC Southampton nach wenigen Minuten einen Muskelfaserriss zugezogen, ist aber seit Donnerstag wieder im Lauftraining. Er ist mit seinem wuseligen Spiel ein wichtiger Faktor im 4-3-3-System des Trainers. Im Vorjahr hatte Traoré im Auftaktspiel gegen den 1. FC Köln das Siegtor durch Elvedi vorbereitet.

Beim Slowaken Laszlo Bénes sieht es ebenfalls „besser aus, als bei Nico oder Michael. Er wird vor dem Leverkusen-Spiel ins Training einsteigen, bei ihm könnte es reichen. Allerdings müssen wir abwarten, wie es bei ihm ist, wenn er 100 Prozent belastet wird“, sagte Hecking. Bénes hatte sich beim 2:1 gegen Augsburg im Trainingslager in Rottach-Egern einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Sicher nicht dabei sind die Langzeit-Verletzten Lars Stindl, Mamadou Doucouré und Julio Villalba.

„Das sind dann schon vier, fünf Spieler, die uns fehlen und für die Startelf infrage kommen würden. Aber wir haben Alternativen. Es ist vor allem für die Jungs ärgerlich, dass sie in dieser Phase nicht zur Verfügung stehen“, sagte Hecking. „Das ist wirklich bitter, die Verletzung hat mir daher auch mental richtig wehgetan“, bestätigte Lang. Dennoch ist er schon gut angekommen im Team, allein schon durch die Schweizer Clique mit Yann Sommer, Elvedi, Denis Zakaria und Josip Drmic, mit der Lang im Sommer schon das gemeinsame WM-Erlebnis in Russland hatte. Und nun haben die fünf Eidgenossen mit Borussia „Großes vor“, wie Lang versicherte.

Genauer spezifizieren wollte er das nicht. Doch er hat ein gutes Gefühl bei seinem neuen Arbeitgeber und dem, was da so passiert. „Ich kann es ja leider nur von außen aus der Reha beurteilen. Aber wir haben super gearbeitet, haben viel und gut trainiert. Ich muss sagen, dass man merkt, dass das Team brennt“, sagte Lang. Er selbst brennt auch. Darauf, sich endlich zu zeigen.

Doch er hat von der medizinischen Abteilung auch die Ansage bekommen, die Ruhe zu bewahren. Da gilt für alle, die auf dem Weg zurück ins Team sind. „Wir werden mit Weitsicht arbeiten und keine verrückten Dinge machen“, sagte Hecking.