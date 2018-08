Eberl dementiert Gerüchte über möglichen Sommer-Abgang

Max Eberl hat sich zwischendurch rar gemacht nach dem Ende der vergangenen Saison. Dann war nichts zu sehen und auch nur wenig zu hören von Borussias Sportdirektor. Gerüchte um potenzielle Zu- oder Abgänge wollte er nicht kommentieren, sondern verwies stets sinngemäß darauf, dass er in Ruhe seine Arbeit machen wolle und schon früh genug etwas verkündet werde, sobald es etwas zu verkünden gebe.

„Ich bin in den letzten zehn Wochen – auch zum Leidwesen der Medien, ich weiß – gut damit gefahren, mich nicht daran zu beteiligen“, sagte er am Montag, als er in einer Gesprächsrunde am Tegernsee mit den aktuellsten Gerüchten konfrontiert wurde. Die meisten Baustellen hat Eberl bereits abgearbeitet, da besonders Konkurrenten aus dem Ausland aber gerade erst loslegen, kann sich Borussia der Dynamik des Marktes kaum entziehen. Am Wochenende hieß es aus Spanien, dass sowohl der FC Barcelona als auch der FC Arsenal Torwart Yann Sommer verpflichten wollen.

„Ich habe sowohl mit Yann als auch mit seinem Berater gesprochen. Da gibt es nichts“, stellte Eberl klar. „Wir haben auch gar kein Interesse, ihn abzugeben. Yann ist nicht umsonst gerade im ‚Kicker‘ auf Platz eins der Torwart-Rangliste gewählt worden. Wir sind ein ambitionierter Verein. Ich glaube nicht, dass es Yanns Anspruch ist, zu einem anderen Verein zu gehen, um hinter ter Stegen bei Barcelona oder Leno bei Arsenal auf der Bank zu sitzen.“ Für den Moment ist das ein eindeutiges Statement, ähnlich entschlossen äußerten sich Eberl und Trainer Dieter Hecking vor einer Woche, als es um Thorgan Hazards Zukunft ging. Dass Borussia bei jedem Spieler „das Heft des Handelns in der Hand“ habe, ist inzwischen ein geflügeltes Wort dieser Transferperiode.

Doch der Verein ist in der Gerüchteküche nicht einseitig vertreten. Berichte über mögliche Zugänge auf der Innenverteidiger-Position hat es zuletzt immer wieder gegeben. Am Freitag brachte „El Mundo Deportivo“ aus Spanien den 22-jährigen Brasilianer Marlon vom FC Barcelona ins Gespräch, am Sonntag folgte die Zeitung „Record“ aus Portugal mit dem 19-jährigen Portugiesen Diogo Leite. Beide würden dem Vernehmen nach, so wie der ebenfalls wieder gehandelte Reece Oxford, einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

„Mika Hanraths und Florian Mayer entwickeln sich gerade gut. In den Spielen gegen Betis Sevilla oder Bochum musst du erstmal so bestehen“, sagte Eberl zu diesem Thema. „Deshalb werden wir es uns in Ruhe anschauen, ob wir es intern oder extern lösen. Ehrlich gesagt haben wir uns da noch nicht festgelegt.“ Eine Entscheidung wird wohl, das hatte Eberl bereits verlauten lassen, nicht vor August fallen. Das Transferfenster ist noch fast 40 Tage geöffnet. So manches gesprochene Wort dürfte lange nicht das letzte sein.