Das machen Borussias Eigengewächse heute

Die 1856 ist eine durchaus alarmierende Zahl. So viele Minuten spielten Borussias Eigengewächse vergangene Saison für den Klub in der Bundesliga – Tony Jantschke, Patrick Herrmann und Marcel Benger. Umgerechnet einen halben Stammplatz deckte die „Fohlenelf“ noch mit einem Spieler aus der eigenen Jugend ab. Es waren mal mehr als drei.

„Wir haben unsere Philosophie darauf ausgelegt, dass wir immer wieder Talente finden wollen, am besten im eigenen Stall, aber auch extern. In den letzten zwei Jahren haben wir mehr dort gefischt, jetzt ist es schön, dass es mal wieder ein eigenes Talent ist“, sagte Max Eberl nach dem Pokalerfolg gegen den BSC Hastedt. Neben dem 11:1 freute sich der Sportdirektor über das Profidebüt eines 18-Jährigen aus dem sogenannten „Fohlenstall“.

Jordan Beyer verteidigte 90 Minuten auf der rechten Abwehrseite. Gegen Bayer 04 Leverkusen folgte das Bundesliga-Debüt, wieder über 90 Minuten. Getreu der Tradition darf Beyer in Kürze ein gerahmtes Trikot im Kabinengang des Borussia-Parks aufhängen. Zudem wird er in der Länderspielpause sein Debüt in der neu formierten U19 des DFB feiern.

Der gebürtige Kempener ist das 25. Eigengewächs, das seit dem Umzug ins neue Stadion seine Pflichtspielpremiere gefeiert hat. Von einem „Durchbruch“ ist beileibe nicht bei allen zu sprechen. Nur neun erfüllten in 14 Jahren die Kriterien eines Stammspielers. Mit 90 Liga-Minuten hat Beyer bereits sechs Spieler hinter sich gelassen in dieser Wertung. Während Tim Rubink, 2006 unter Jupp Heynckes einmal eingesetzt, mittlerweile in der Kreisliga kickt, zählt Marc-André ter Stegen als Torhüter des FC Barcelona zu den besten auf der Welt und hat die Champions League gewonnen.

Wir erinnern an alle Eigengewächse, die einen Auftritt hatten – von Tony Jantschke mit 242 Einsätzen und den meisten Minuten bis zu Marcel Benger mit einem Einsatz über 234 Sekunden.