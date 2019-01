Heute beginnt für Borussia die Vorbereitung auf die Rückrunde mit einer Leistungsdiagnostik und dem Laktattest. In 17 Tagen will sich der Tabellendritte in Top-Form bringen, um die herausragende Hinrunde zu veredeln und weiter im Rennen um die Champions League zu bleiben. Christoph Kramer betonte bereits, dass auch in der zweiten Saisonhälfte elementar sei, sich weiterhin wöchentlich akribisch auf jeden einzelnen Gegner vorzubereiten. Doch selbst in der erfolgreichen Hinserie, die Borussia mit 33 Punkten sowie der jeweils zweitbesten Offensive (36 Treffer) und Defensive (18 Gegentore) beendete, gab es Dinge, die verbesserungswürdig sind. Daran wird Trainer Dieter Hecking in den nächsten Wochen arbeiten müssen:

Schlafmützigkeit

In den 17 Hinrundenpartien haben die Gladbacher fünf Gegentreffer in den ersten 15 Minuten kassiert. Das war bei den Auswärtsspielen in Augsburg (1:1), Wolfsburg (2:2), Freiburg (1:3) und Leipzig (0:2) so, zudem daheim gegen Hannover 96 (4:1). In Hoffenheim (0:0) und gegen Nürnberg (2:0) bewahrte Keeper Yann Sommer sein Team mit außergewöhnlichen Paraden zudem vor einem frühen Rückstand. Dass die Partie gegen Hannover die einzige war, bei der Borussia einen Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnte, sollte zudem verdeutlichen, wie wichtig es sein wird, diese Schlafmützigkeit abzulegen.

Auf’s Tempo drücken

Mit 2034,2 Kilometern zurückgelegter Distanz sind die Borussen das fünftfleißigste Team der Bundesliga. Aber bei den Sprints (3241, Spitzenreiter Frankfurt hat 4212) sind die Gladbacher Liga-Schlusslicht. Und auch bei den intensiven Läufen (10.769, den Topwert hat Wolfsburg mit 12.303) liegt Heckings Team im unteren Drittel der Liga. Dabei sind gerade diese Tempoläufe die wichtigsten. Vor allem gegen Ende der Saison, wenn Zentimeter über das Erreichen der Ziele entscheiden werden, müssen die Gladbach-Spieler öfter auf’s Tempo drücken.

Cleverness

Dass Borussia mit nur 158 Fouls und 21 Gelben Karten die fairste Mannschaft der Bundesliga ist, ist lobenswert. Doch in Situationen wie beim Gegentor zum 0:1 bei RB Leipzig (Endstand 0:2) müssen die Gladbacher cleverer agieren und auch mal ein taktisches Foul begehen sowie eine Gelbe Karte riskieren.

Auswärtsprobleme

Im heimischen Borussia-Park gewannen die Gladbacher all ihre acht Partien und stellten damit einen neuen Vereinsrekord auf. Doch in der Rückrunde erwarten Borussia deutlich stärkere Gegner im eigenen Stadion. Unwahrscheinlich, dass Heckings Team auch gegen Kontrahenten wie Bayern, Dortmund, Leipzig und Wolfsburg ohne Verlustpunkt bleiben kann. Daher wird es wichtig sein, auch auswärts stark zu punkten. In der Hinrunde gelangen Borussia lediglich zwei Auswärtssiege (3:0 in München und 3:1 in Bremen). Das Problem jedoch: Oft werden die Gladbacher bei Teams antreten, die mitten im Abstiegskampf stecken. Und bei kämpferischen und laufstarken Gegnern offenbarte Borussia wie bei der 1:3-Niederlage in Freiburg Schwierigkeiten.

Sportdirektor Max Eberl wünscht sich für das Jahr 2019 neben der Gesundheit seiner Spieler und der Fortführung der attraktiven Spielweise und akribischen Vorbereitung, dass „wir dann auch in den entscheidenden Wochen im April und Mai um etwas spielen“. Bekommt sein Trainer auch noch die genannten Baustellen in den Griff, steht dem eigentlich nichts im Wege.