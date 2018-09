Borussias U 23 enttäuscht bei Nullnummer in Siegen

Borussias U 23 hat das zweite Auswärtsspiel in Folge mit 0:0 beendet. War das vor zwei Wochen beim SV Rödinghausen noch ein Teilerfolg, so ist die Nullnummer bei Aufsteiger und Schlusslicht 1. FC Kaan-Marienborn doch ziemlich enttäuschend, woraus auch Trainer Arie van Lent keinen Hehl machte. „Es hat sich wie ein Roter Faden durch die ganze Mannschaft gezogen, dass die Jungs nicht ihre beste Leistung abgerufen haben. Unsere Fehlerquote war im Passspiel und im Zweikampfverhalten einfach zu hoch. So war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Leistung enttäuschend.“

Die erste Hälfte hatte auf dem Kunstrasenplatz in Siegen vor knapp 600 Zuschauern praktisch keine Höhepunkte zu bieten. Mehr als ein paar eher harmlose Schusschancen kamen auf beiden Seiten nicht heraus. Zur Pause kam dann Marcel Benger für Moise Ngwisani, das Spiel der Borussen wurde zumindest etwas dominanter. „Wir haben dann schon versucht, das Heft mehr in die Hand zu nehmen, aber gegen einen sehr laufstarken Gegner haben wir dennoch zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, analysierte der Coach. Immerhin wurden die Gelegenheiten nun etwas klarer. Doch sowohl Mike Feigenspan als auch Thomas Kraus und Baris Makridis brachten den Ball nicht über die Linie. „Sicherlich hätten wir ein Tor schießen und 1:0 gewinnen können, aber zum Schluss konnten wir nach einer Unaufmerksamkeit, bei der wir einen Schuss zulassen, auch froh sein, nicht noch verloren zu haben“, sagte van Lent. In der Schlussphase kam diesmal nicht Justin Steinkötter, Siegtorschütze der Vorwoche, sondern Joel Richter ins Spiel. „Der Gegner stand da doch ziemlich tief, und Justin benötigt ein wenig Raum, den er da nicht gehabt hätte. Deshalb haben wir uns für Joel entschieden“, erklärte van Lent.

So richtig rund läuft es also weiterhin nicht für die U 23. Mit neun Punkten aus sieben Spielen ist die Bilanz bisher durchwachsen. In der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt elf Zähler. Danach ging es dann rauf bis auf den zweiten Platz, ehe die Talfahrt bis zum abschließenden zwölften Rang einsetzte. Allerdings kassierte van Lents Team auch erst sieben Gegentreffer. „Das ist im Vergleich in dieser Liga eigentlich ordentlich“, sagt der Trainer, und in der Tat haben nur der SC Verl und Wattenscheid 09 bisher weniger Gegentore kassiert. Allerdings haben die Borussen auch erst fünf Tore geschossen. „Wir können nur Situationen immer wieder trainieren, damit wir die Selbstverständlichkeit zurück bekommen“, sagt van Lent.

Borussia U 23: Nicolas – Egbo (71. Richter), Hanraths, Lieder, Ngwisani (46. Benger) – Pazurek, Mustafic – Kraus, Makridis, Feigenspan – Pisano (63. Müsel). Zuschauer: 573.