Borussias Ziel ist das 5:2 gegen Bayer

Schalke 04 gehört der Spitzenplatz in der Gladbacher DFB-Pokal-Historie. Neunmal trafen die Borussen auf den Revierklub. Doch der Vorsprung wird kleiner. Bayer Leverkusen ist Ende Oktober zum siebten Mal Gladbachs Konkurrent, zum zweiten Mal in Folge mithin.

Es bleibt auch dabei, dass der DFB-Pokal für die Borussen derzeit weitgehend eine Sache der kurzen Wege ist. Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf und nun zum zweiten Mal die Werkself waren die Konkurrenten, nur der Bremenligist BSC Hastedt hat die Serie in Runde eins durchbrochen.

Reisetechnisch waren zum Ende der Auslosung noch Fernreisen wie Wolfsburg, Augsburg oder Berlin drin. Auch Schalke war lange eine Option, doch statt Borussias S04-Story zweistellig werden zu lassen, loste Gina Lückenkemper den Gelsenkirchenern den Trip zum 1. FC Köln zu. Ein Treffen Borussias mit Ex-Trainer Lucien Favre und dem BVB kam ebenfalls nicht zustande. Das Wiedersehen mit dem Schweizer gibt es weiterhin frühestens am letzten Hinrunden-Spieltag Mitte Dezember.

Ein Zweitrunden-Heimspiel gab es im Borussia-Park zweimal. Jeweils ebenfalls gegen Klubs aus der Nähe. 2009 endete es gegen den MSV Duisburg mit 0:1. 2010 setzte sich Borussia dann im Elfmeterschießen durch – gegen Bayer Leverkusen. Zu einem Zweitrunden-Duell mit der Werkself kam es schon 1995, allerdings im Ulrich-Haberland-Stadion. Dort verlor der amtierende Pokalsieger Borussia 0:2.

„Wir freuen uns, dass wir ein Heimspiel haben. Es ist eine schöne Aufgabe für die zweite Runde“, sagte Trainer Dieter Hecking. Was er auf keinen Fall will: Das vierte Heim-Aus am Stück (zuvor passierte das gegen Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und eben Bayer Leverkusen). Und: Die Borussen wollen Bayer nicht herankommen lassen. Vier von sechs Mal im Pokal setzten sie sich durch. Das Ziel ist das 5:2.