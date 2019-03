Welche Spieler werden Borussia verlassen? Welche Stars lockt Sportdirektor Max Eberl nach Gladbach? Das sind zwei Fragen, die in den nächsten Monaten in Mönchengladbach immer wieder diskutiert werden. Viel wird dabei auch davon abhängen, wie das Team von Dieter Hecking sportlich abschneiden wird. Verteidigt Borussia den vierten Platz und erreicht somit die Champions League, hat Eberl weitaus bessere Voraussetzungen, um neue Spieler zu verpflichten. Finanziell wäre der Spielraum deutlich größer und auch aus sportlicher Sicht die Borussen für ambitionierte Akteure, die unbedingt in der Königsklasse agieren wollen, attraktiver.

Wir haben uns bereits auf dem Transfermarkt umgesehen und 13 Kandidaten auserkoren, die zu den Gladbachern passen würden - und deren Transfers, vor allem bei einem Erreichen der Champions League, nicht unrealistisch wären. Mehr als 3800 Leser (Stand 21.03., 10 Uhr) haben darüber abgestimmt, welchen dieser Spieler sie zukünftig am liebsten im Trikot der Borussen sehen wollen. Das sind Ihre drei Favoriten:

Maximilian Philipp (Borussia Dortmund, 16 Prozent)

Wegen eines Außenbandanrisses im Knie muss der 25-Jährige, der 2017 vom SC Freiburg zum BVB gewechselt ist, derzeit pausieren. Aber schon davor dürfte der U21-Europameister (ebenfalls 2017) nicht besonders glücklich gewesen sein, kam er beim Bundesligazweiten nur selten zum Einsatz. In den ersten acht Partien brachte Trainer Lucien Favre den vielseitigen Stürmer, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außen agieren kann, jedes Mal, seitdem spielte in 18 Ligaauftritten nur noch siebenmal, stand viermal sogar leistungsbedingt nicht im Kader. Laut Transfermarkt.de beträgt sein Marktwert 15 Millionen Euro. Seine Ablöse könnte unter Umständen jedoch verrechnet werden, sollte Thorgan Hazard zu den Dortmundern wechseln. Der BVB ist einer der Interessenten für den Belgier, dessen Vertrag bei den Gladbachern nur noch bis 2020 läuft. Sollte er diesen Kontrakt nicht verlängern wollen, wird Hazard im Sommer verkauft.

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC, 15 Prozent)

In den vergangenen Jahren war der Linksverteidiger eine Größe bei den Hauptstädtern, entwickelte sich dort sogar zum Nationalspieler. Doch zuletzt saß der ehemalige Nürnberg-Profi nur noch auf der Bank, Maximilian Mittelstädt übernahm seine Rolle im Team von Pal Dardai. Auf Dauer wird sich Plattenhardt mit einem Platz auf der Bank nicht zufrieden geben, Borussia könnte für ihn dabei die perfekte Lösung sein. Eberl wird im Sommer einen Konkurrenten für Oscar Wendt suchen, der Stammplatz-Potenzial hat – das wäre Plattenhardt. Seine Stärke bei Standardsituationen würde den Gladbachern zudem ein Element bringen, das momentan oft fehlt. Bezahlbar wäre er auch, sein Marktwert liegt bei zwölf Millionen Euro, da der 27-Jährige in Berlin aber noch einen bis 2023 gültigen Vertrag hat, dürfte die Ablöse etwas darüber liegen.

Luca Waldschmidt (SC Freiburg, 14 Prozent)

Vom Hamburger SV im vergangenen Sommer in den Breisgau gewechselt, hat der im Angriff auf jeder Position einsetzbare 22-Jährige einen riesigen Leistungssprung gemacht. Sieben Tore hat er in dieser Bundesliga-Saison erzielt, drei weitere Treffer vorbereitet. Damit hat Waldschmidt einen großen Anteil daran, dass die Freiburger erneut eine sorgenfreie Spielzeit absolvieren. Borussia wäre für den U21-Nationalspieler ein sinnvoller nächster Schritt, der jedoch kostspielig sein dürfte. Für eine Ablösesummer unter 20 Millionen Euro dürfte Waldschmidt, der in Freiburg noch einen bis 2020 gültigen Vertrag hat und dessen Marktwert zehn Millionen Euro beträgt, nicht loszueisen sein.