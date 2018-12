FUSSBALL-REGIONALLIGA Im letzten Heimspiel des Jahres hat Borussias U23 in der Regionalliga am Freitagabend (19.30 Uhr) im Grenzlandstadion den SC Wiedenbrück zu Gast. Die Westfalen rangieren aktuell nur auf Rang 16 und stecken demnach mit drei Zählern Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz mitten im Abstiegskampf.

„Als ich die Wiedenbrücker beobachtet habe, da haben sie es allerdings gar nicht schlecht gemacht. Es ist schon etwas verwunderlich, dass sie aktuell solche Probleme haben, weil sich die Mannschaft gegenüber der starken Vorsaison nicht stark verändert hat“, sagt Borussias Trainer Arie van Lent, der auch das 1:1 aus dem Hinspiel noch vorsichtig mahnend mit ins Feld führen kann.

Das soll jedoch nicht heißen, dass die Borussen sich nicht als Favorit sehen. „Das müssen wir schon von der Tabellensituation so annehmen“, stellt van Lent klar. In Oberhausen fehlten ihm beim 0:2 vor Wochenfrist Laufbereitschaft und Kombinationssicherheit im Spiel nach vorne. „Dann wären wir sicher auf Augenhöhe gewesen. Eigentlich darf es auch nicht sein, dass wir den Jungs das so sagen müssen. Wenn uns das jetzt wieder gelingt, sollten wir zu einem Heimsieg in der Lage sein. Es wäre auch schön, wenn wir unsere Heimbilanz noch ein wenig aufpolieren könnten.“

Weiterhin verzichten muss Borussia auf Angreifer Babis Makridis, der Probleme mit dem Knie hat. „Er spürt da auf jeden Fall etwas, das ihn stört. Erstmal steht aber keine Operation im Raum, aber für Wiedenbrück und wohl auch für das letzte Spiel in Düsseldorf wird er eher passen müssen. Er soll sich dann auch richtig auskurieren“, verrät der Coach. Auch Justin Hoffmanns und der inzwischen erfolgreich am Meniskus operierte Tilmann Jahn werden nach wie vor nicht mitwirken können. Dafür erhielt Giuseppe Pisano in Oberhausen wieder erste Einsatzminuten und hatte keine Probleme mehr. Nicht mitwirken wird Mika Hanraths, der in Oberhausen in der Schlussphase nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Im Hinspiel hatte Hanraths den Treffer für die Borussen erzielt.