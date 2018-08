später lesen Tödliches Unglück in Bayern 79-jähriger Bonner ertrinkt im bayerischen Staffelsee Teilen

Ein 79-Jähriger aus Bonn ist in Oberbayern beim Schwimmen ertrunken. Rund fünf Stunden, nachdem er am Freitag als vermisst gemeldet worden war, wurde er tot aus dem Staffelsee in Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen geborgen.